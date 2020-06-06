Новак: страны ОПЕК+ в июле продолжат сокращать добычу на 9,7 млн б/с, в том числе Мексика

Страны ОПЕК+ в июле продолжат сокращать добычу нефти на 9,7 млн б/с, в том числе Мексика, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
"Рынок хотя и восстанавливается, но достаточно хрупкий, много неопределенностей, поэтому сегодня было принято решение о том, чтобы те параметры, которые были на май-июнь месяц по сокращению около 10 млн б/с, а точнее 9,7 млн б, продлить еще на один месяц, на июль этого года для того, чтобы усилить влияние сделки, чтобы рынок балансировался, чтобы снизить риски, неопределённости, которые мы ещё видим", - отметил Новак.
По словам российского министра, параметры сделки не поменялись. "Единственное, что мы продлеваем, только вместо июля, где было 7,7 млн б, будет 9,7 млн б. Вместе с Мексикой", - пояснил Новак.
"Думаю, что это правильное решение. Рассматривались разные варианты предварительные и более длительные сроки, но мы договорились, что мы будем мониторить ситуацию на рынке ежемесячно", - сказал министр.
"Важно, что все сегодня подтвердили свои обязательства по 100%-му исполнению сделки. Эта приверженность имеет огромное значение - эффект от реализации совместных действий для рынка будет положительным", - добавил он.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Парламент Азербайджана утвердил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
Количество летальных исходов среди инфицированных коронавирусом в мире превысило 400 тыс. - Worldometer
В Ингушетии столкнулись два автобуса, пострадали 19 человек
В Азербайджане за сутки зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом COVID-19 - 379 человек, скончалось двое
ИВ Шеки потратит около 4 млн манатов на строительство нового административного здания
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Агджабединском районе
Глава МИД ФРГ посетовал на сложности в отношениях с США
Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом, заверяет об отсутствии угрозы здоровью своего шефа
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank поддерживает самозанятость в регионах страны
Азербайджанские железные дороги усиливают меры по охране окружающей среды
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог