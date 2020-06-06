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ТЭК 06.06.2020 22:25

Новак: страны ОПЕК+ в июле продолжат сокращать добычу на 9,7 млн б/с, в том числе Мексика

Страны ОПЕК+ в июле продолжат сокращать добычу нефти на 9,7 млн б/с, в том числе Мексика, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Рынок хотя и восстанавливается, но достаточно хрупкий, много неопределенностей, поэтому сегодня было принято решение о том, чтобы те параметры, которые были на май-июнь месяц по сокращению около 10 млн б/с, а точнее 9,7 млн б, продлить еще на один месяц, на июль этого года для того, чтобы усилить влияние сделки, чтобы рынок балансировался, чтобы снизить риски, неопределённости, которые мы ещё видим", - отметил Новак.

По словам российского министра, параметры сделки не поменялись. "Единственное, что мы продлеваем, только вместо июля, где было 7,7 млн б, будет 9,7 млн б. Вместе с Мексикой", - пояснил Новак.

"Думаю, что это правильное решение. Рассматривались разные варианты предварительные и более длительные сроки, но мы договорились, что мы будем мониторить ситуацию на рынке ежемесячно", - сказал министр.

"Важно, что все сегодня подтвердили свои обязательства по 100%-му исполнению сделки. Эта приверженность имеет огромное значение - эффект от реализации совместных действий для рынка будет положительным", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]