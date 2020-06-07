Внешняя торговля Китая за пять месяцев 2020 года упала на 8% в годовом выражении

В январе-мае 2020 года объем китайской внешней торговли в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8% и составил в долларовом эквиваленте $1,6 трлн, сообщило Главное таможенное управление (ГСУ) КНР.
Экспорт упал на 7,7% до $884,9 млрд, импорт - на 8,2%, достигнув $763,6 млрд.
В мае товарооборот снизился по сравнению с маем прошлого года на 9,3% до $350,7 млрд. Экспорт сократился на 3.3%, составив 206,81 млрд, импорт - на 16,7% до $143,89 млрд. Положительное сальдо торгового баланса составило $62,93 млрд, увеличившись на 52,9%.
При этом товарооборот в китайско-американской торговле снизился за этот же период на 12,7% и составил $183,6 млрд. Экспорт Китая в США сократился на 14,3% до $137,6 млрд, импорт из Соединенных Штатов зафиксирован на отметке $46,01 млрд, что на 7,6% меньше, чем в январе-мае 2019 года.
В мае торговля между США и Китаем составила $46,54 млрд: китайский экспорт - $37,22, импорт - $9,32 млрд.
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