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Бизнес и законодательство 07.06.2020 11:16

Внешняя торговля Китая за пять месяцев 2020 года упала на 8% в годовом выражении

В январе-мае 2020 года объем китайской внешней торговли в условиях пандемии коронавируса сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 8% и составил в долларовом эквиваленте $1,6 трлн, сообщило Главное таможенное управление (ГСУ) КНР.

Экспорт упал на 7,7% до $884,9 млрд, импорт - на 8,2%, достигнув $763,6 млрд.

В мае товарооборот снизился по сравнению с маем прошлого года на 9,3% до $350,7 млрд. Экспорт сократился на 3.3%, составив 206,81 млрд, импорт - на 16,7% до $143,89 млрд. Положительное сальдо торгового баланса составило $62,93 млрд, увеличившись на 52,9%.

При этом товарооборот в китайско-американской торговле снизился за этот же период на 12,7% и составил $183,6 млрд. Экспорт Китая в США сократился на 14,3% до $137,6 млрд, импорт из Соединенных Штатов зафиксирован на отметке $46,01 млрд, что на 7,6% меньше, чем в январе-мае 2019 года.

В мае торговля между США и Китаем составила $46,54 млрд: китайский экспорт - $37,22, импорт - $9,32 млрд.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВНЕШТОРГ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]