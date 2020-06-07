По итогам пяти месяцев товарооборот между Китаем и Россией сократился на 4,3% в годовом выражении - таможня КНР

По данным китайской таможенной статистики, в январе-мае 2020 года торговля между Китаем и Россией составила $40,89 млрд, снизившись в условиях пандемии коронавируса по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,3%.

Экспорт Китая в Россию упал на 7,3% до $16,9 млрд, импорт из России - на 2,1% до $23,9 млрд.

В мае товарооборот составил $7,36 млрд, экспорт в Россию достиг $3,8 млрд, импорт из России- $3,57 млрд.

В 2019 году китайско-российская торговля составила рекордные $110,7 млрд.