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Бизнес и законодательство 07.06.2020 10:46

По итогам пяти месяцев товарооборот между Китаем и Россией сократился на 4,3% в годовом выражении - таможня КНР

По данным китайской таможенной статистики, в январе-мае 2020 года торговля между Китаем и Россией составила $40,89 млрд, снизившись в условиях пандемии коронавируса по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,3%.

Экспорт Китая в Россию упал на 7,3% до $16,9 млрд, импорт из России - на 2,1% до $23,9 млрд.

В мае товарооборот составил $7,36 млрд, экспорт в Россию достиг $3,8 млрд, импорт из России- $3,57 млрд.

В 2019 году китайско-российская торговля составила рекордные $110,7 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]