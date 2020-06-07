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Здравоохранение 07.06.2020 10:14

Число жертв коронавируса в мире приближается к 400 тыс., число инфицированных достигло 6,89 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени воскресенья достигло 399 тыс. 179 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 195, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро субботы этот показатель составлял 3 тыс. 805 человек.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 мск насчитывалось 6 млн 896 тыс. 179 инфицированных COVID-19, рост составил 156 тыс. 156 против 100 тыс. 931 сутками ранее, излечились более 3 млн человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 982 тыс. человек, скончались 402 тыс., излечились 3,4 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 920 тыс. 061 (109 тыс. 802 скончавшихся), Бразилии - 672 тыс. 846 (35 тыс. 930), Великобритании - 286 тыс. 294 (40 тыс. 548), Индии - 246 тыс. 628 (6 тыс. 946), Испании - 241 тыс. 310 (27 тыс. 135), Италии - 234 тыс. 801 (33 тыс. 846), Перу - 191 тыс. 758 (5 тыс. 301), Франции - 190 тыс. 759 (29 тыс.145), Германии - 185 тыс. 450 (8 тыс. 637), Турции - 169 тыс. 218 (4 тыс. 669), Иране - 169 тыс. 425 (8 тыс. 209), Чили - 127 тыс. 745 (1 тыс. 541), Перу - 161, Мексике - 113 тыс. 619 (13 тыс. 511).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 51,6 против 51,1 против в субботу. В США он достиг 339 человек, Испании - 580, Великобритании - 596, Италии - 560, Бразилии - 170, Франции - 447, Германии - 105, Турции - 55, Иране - 98, Индии - 5, Перу - 157, Чили - 81, Мексике - 105.

В России, сообщает портал, на 08:00 по московскому времени воскресенья от коронавируса скончались 39 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 субботы в стране было выявлено 458 тыс. 689 заболевших, зафиксировано 5 тыс. 725 летальных исходов и 221 тыс. 388 излечившихся.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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