Золотовалютный резерв Китая в мае превысил $3,1 трлн

Золотовалютный резерв Китая, по состоянию на конец мая 2020 года, составлял $3 трлн 101 млрд 700 млн, сообщило Государственное управление валютного контроля КНР в воскресенье.

Это на 0,3% или $10,2 млрд больше, чем в конце апреля, говорится в сообщении ведомства.

В мае ситуация на валютном рынке страны была стабильной, спрос и предложение иностранной валюты были в основном сбалансированы, отмечают в управлении. Совокупная роль таких факторов, как обменные курсы и изменения цен на активы, привела к незначительному росту валютных резервов в этом месяце, говорится в сообщении.

Представитель Госуправления Ван Чуньин сказал, что в настоящее время из-за пандемии коронавируса мировая экономическая ситуация остается сложной, повышаются геополитические риски, растет нестабильность на международных финансовых рынках. В то же время, в Китае работа по профилактике и борьбе с эпидемией, в области социально-экономического развития дает положительные результаты, экономическая деятельность постепенно нормализуется.

По его словам, в дальнейшем многие основные инструменты финансовой политики страны меняться не будут, "Китай будет продолжать поддерживать в целом стабильный объем золотовалютного резерва".