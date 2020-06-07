В Украине 485 заболевших Covid-19 за сутки, 242 выздоровели, 11 умерли - СНБО

485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Украине за минувшие сутки. По состоянию на утро воскресенья 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 242 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 550 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 5 июня - о 553 новых заболевших, 4 июня - о 588.
Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, сейчас в Украине Covid-19 болеют 14 тыс. 157 человек, что на 232 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.
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