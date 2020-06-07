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Здравоохранение 07.06.2020 12:47

В Украине 485 заболевших Covid-19 за сутки, 242 выздоровели, 11 умерли - СНБО

485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в Украине за минувшие сутки. По состоянию на утро воскресенья 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 242 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 550 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 5 июня - о 553 новых заболевших, 4 июня - о 588.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в воскресенье утром, сейчас в Украине Covid-19 болеют 14 тыс. 157 человек, что на 232 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]