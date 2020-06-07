Рост импорта нефти Китаем в мае вырос в годовом исчислении на 19%

По опубликованным в воскресенье данным китайской таможенной статистики, в мае 2020 года КНР импортировала 47 млн 969 тонн нефти, превысив показатель того же периода прошлого года на 19,2%.

В апреле импорт нефти составил 9,84 млн.

За январь-май на фоне восстановления экономики после эпидемии коронавируса Китай ввез в страну 215 млн 576 тыс. тонн нефти, что на 5,2% больше, чем за первые пять месяцев 2019 года.