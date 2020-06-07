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ТЭК 07.06.2020 13:15

Рост импорта нефти Китаем в мае вырос в годовом исчислении на 19%

По опубликованным в воскресенье данным китайской таможенной статистики, в мае 2020 года КНР импортировала 47 млн 969 тонн нефти, превысив показатель того же периода прошлого года на 19,2%.

В апреле импорт нефти составил 9,84 млн.

За январь-май на фоне восстановления экономики после эпидемии коронавируса Китай ввез в страну 215 млн 576 тыс. тонн нефти, что на 5,2% больше, чем за первые пять месяцев 2019 года.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, НЕФТЬ, ИМПОРТ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]