В Армении 766 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, 13 пациентов скончались

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 766 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 13 тыс. 130, сообщает в воскресенье армянский единый информационный центр.
По данным ведомства, за сутки скончались 13 пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 272 человек. "Из них 200 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 72 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса в Армении 4014 человек (+294 за сутки).
За сутки проведено 2497 тестирований.
Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд. 1 июня стало известно, что Covid-19 заразился премьер-министр страны Никол Пашинян.
В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.
С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.
В минувшую субботу премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в Армении критическая.
"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома.
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