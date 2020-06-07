Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 западными странами

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что США якобы располагают доказательствами действий Китая, направленных на препятствование создания на Западе вакцины от коронавируса.
"Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее", - сказал он в интервью телеканалу Би-би-си.
По словам политика, Китай не хочет, чтобы Соединенные Штаты создали вакцину первыми, поскольку являются "противником американцев и, думаю, демократии во всем мире", добавив, что если КНР и создаст вакцину раньше других, он не будет ею делиться.
Он, однако, не ответил на вопрос, какими доказательствами располагают Соединенные Штаты.
В то же время, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил в воскресенье на брифинге, что Китай будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины от COVID-19, опираясь на уже существующее взаимодействие по ее разработке.
Разработка вакцины "по-прежнему является основной стратегией в сфере наших усилий по преодолению нового коронавируса", подчеркнул министр.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Парламент Азербайджана утвердил 5 членов комиссии по борьбе с коррупцией
Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение начинает восстанавливать добычу
Экспорт нефти Саудовской Аравии в стоимостном выражении в первом квартале сократился почти на 22%
Ряд крупных авиакомпаний РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля - источник
В Азербайджане за сутки 314 человек заразились коронавирусом COVID-19, скончалось четверо
В Украине 485 заболевших Covid-19 за сутки, 242 выздоровели, 11 умерли - СНБО
Число жертв коронавируса в мире приближается к 400 тыс., число инфицированных достигло 6,89 млн
ИВ Шеки потратит около 4 млн манатов на строительство нового административного здания
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Агджабединском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank поддерживает самозанятость в регионах страны
Азербайджанские железные дороги усиливают меры по охране окружающей среды
Шахрияр Мамедъяров стал лицом депозитной кампании AccessBank
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог