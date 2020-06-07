Американский сенатор обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 западными странами

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что США якобы располагают доказательствами действий Китая, направленных на препятствование создания на Западе вакцины от коронавируса.

"Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее", - сказал он в интервью телеканалу Би-би-си.

По словам политика, Китай не хочет, чтобы Соединенные Штаты создали вакцину первыми, поскольку являются "противником американцев и, думаю, демократии во всем мире", добавив, что если КНР и создаст вакцину раньше других, он не будет ею делиться.

Он, однако, не ответил на вопрос, какими доказательствами располагают Соединенные Штаты.

В то же время, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил в воскресенье на брифинге, что Китай будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины от COVID-19, опираясь на уже существующее взаимодействие по ее разработке.

Разработка вакцины "по-прежнему является основной стратегией в сфере наших усилий по преодолению нового коронавируса", подчеркнул министр.