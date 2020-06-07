Ряд крупных авиакомпаний РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля - источник

Российские авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - сказал собеседник агентства.

Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил он.

"Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - сказал источник.