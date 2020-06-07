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Транспорт и связь 07.06.2020 15:11

Ряд крупных авиакомпаний РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля - источник

Российские авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - сказал собеседник агентства.

Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, отметил он.

"Затем по мере открытия границ другими странами на условиях взаимности будет возобновляться авиасообщения и с ними", - сказал источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИР, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]