В Белоруссии 879 новых случаев заражения Covid-19 за сутки, шесть пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 7 июня зарегистрировано 48 тыс. 630 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 879 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 269 (на 6 июня - 263) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 7 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 5 июня - 23 тыс. 15 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 632 человек.

По данным Минздрава, всего был проведено 622 тыс. 313 тестов на коронавирусную инфекцию.