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Дальнее зарубежье 07.06.2020 16:24

В Европе десятки задержанных после акций протеста против расизма, ранены полицейские

Более 90 участников субботней акции протеста против расизма были задержаны в Берлине, сообщило агентство Associated Press (АР), ссылаясь на данные полиции.

Как следует из сообщения, 28 офицеров полиции были ранены в Берлине, когда бутылки и камни были брошены из толпы, которая собралась в центре города, несмотря на требование полиции разойтись.

В Великобритании комиссар лондонской полиции Крессида Дик сообщила, что 14 офицеров были ранены в субботу во время столкновений с протестующими в центре Лондона после мирной демонстрации, в которой приняли участие десятки тысяч человек.

Дик заявила, что нападения на полицейских были "шокирующими и абсолютно неприемлемыми". Столкновения вспыхнули вечером возле офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.

Во французском портовом городе Марселе в стычках с протестующими, которые бросали бутылки и камни, полиция применила слезоточивый и перцовый газы. В акции протеста участвовало более 2 тыс. человек. Акции протеста прошли и в других французских городах, в том числе Париже.

Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

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Тэги: ЕВРОПА, РАСИЗМ, ПРОТЕСТЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]