В Европе десятки задержанных после акций протеста против расизма, ранены полицейские

Более 90 участников субботней акции протеста против расизма были задержаны в Берлине, сообщило агентство Associated Press (АР), ссылаясь на данные полиции.
Как следует из сообщения, 28 офицеров полиции были ранены в Берлине, когда бутылки и камни были брошены из толпы, которая собралась в центре города, несмотря на требование полиции разойтись.
В Великобритании комиссар лондонской полиции Крессида Дик сообщила, что 14 офицеров были ранены в субботу во время столкновений с протестующими в центре Лондона после мирной демонстрации, в которой приняли участие десятки тысяч человек.
Дик заявила, что нападения на полицейских были "шокирующими и абсолютно неприемлемыми". Столкновения вспыхнули вечером возле офиса премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Даунинг-стрит.
Во французском портовом городе Марселе в стычках с протестующими, которые бросали бутылки и камни, полиция применила слезоточивый и перцовый газы. В акции протеста участвовало более 2 тыс. человек. Акции протеста прошли и в других французских городах, в том числе Париже.
Афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.
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