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ТЭК 07.06.2020 16:55

Экспорт нефти Саудовской Аравии в стоимостном выражении в первом квартале сократился почти на 22%

Общая стоимость нефтяного экспорта Саудовской Аравии снизилась в первом квартале 2020 года на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $40 млрд, сообщает в воскресенье Главное статистическое бюро королевства.

Значительное падение этого показателя стало основной причиной сокращения общего экспорта товаров КСА в первом квартале на 20,7% в годовом исчислении.

Ненефтяной экспорт в январе-марте текущего года, включающий внешние поставки продукции нефтехимии и полипропиленовой продукции, снизился на 16,5%.

Основным экспортным направлением для Саудовской Аравии в первом квартале являлся Китай, за ним следуют Япония и Индия. Китай также возглавляет список основных поставщиков товаров и услуг для КСА.

Дефицит платежного баланса страны достиг за этот период $9 млрд из-за рухнувших на 24% нефтяных доходов до уровня $34 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]