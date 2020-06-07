В Азербайджане за сутки 314 человек заразились коронавирусом COVID-19, скончалось четверо

В Азербайджане в воскресенье зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Оперативный штаб.
"Сегодня мы выявили коронавирус COVID-19 еще у 314 человек, четыре человека – 1947, 1954, 1956 и 1958 года рождения с положительными результатами анализа на COVID-19 скончались. В то же время 125 человека вылечились и отпущены домой", - говорится в сообщении штаба.
В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 7553 человек, 4149 - вылечился, 88 - скончались.
В настоящее время в больницах специального режима находятся 3316 человек, из них 69 человек находятся в тяжелом состоянии, 80 человек - в состоянии средней тяжести, остальные - в стабильном.
По данным штаба, до сих пор в Азербайджане проведено 339 876 тестов на коронавирус.
Б.Рустамбеков
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