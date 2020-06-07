Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение начинает восстанавливать добычу

Специалисты крупнейшего нефтяного месторождения Ливии аш-Шарара в субботу приступили к процессу восстановления добычи сырья, сообщают арабские СМИ со ссылкой на анонимный источник из числа инженерного состава, работающего на месторождении.
Добыча начинается после полугодовой остановки, когда в январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. В список этих объектов входят морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны. В результате работа нефтяной инфраструктуры страны по всей производственной цепочке от добычи сырья до его реализации была парализована.
В настоящее время на месторождении уже запущено пять скважин общей производительностью 20 тыс. баррелей в сутки (б/с). В течение ближайших дней, по словам источника, объемы добычи возрастут до 55 тыс. б/с. В целом первый этап восстановления производства сырья предполагает выход на уровень в 135 тыс. б/с, что составляет чуть менее 50% от возможного показателя добычи после проведения восстановительных работ. Сырье будет поставляться на экспортный терминал аз-Завия на средиземноморском побережье Средиземного моря после разблокирования транспортного коридора в этом направлении.
Производственный потенциал месторождения оценивается в 300 тыс. б/с., в конце прошлого года Ливийская нефтяная национальная корпорация (NOC) планировала увеличить производительность месторождения до 330 тыс. б/с.
Примечательно, что появление сообщения о возобновлении добычи нефти на крупнейшем ливийском месторождении совпало во времени с попыткой международного сообщества стабилизировать политическую ситуацию в Ливии.
"Интерфакс" сообщал со ссылкой на арабские СМИ, что глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж прибудет в воскресенье в Москву.
Сообщалось, что вице-премьер ПНС в минувшую среду уже посетил Москву, где провел переговоры в МИД РФ.
В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 (7:00 МСК).
Заявление египетского лидера прозвучало после его встречи с командующим ЛНА Хафтаром, который ведет борьбу с правительством национального согласия (ПНС) Ливии.
Президент отметил, что стороны ливийского конфликта получат приглашение присоединиться к инициативе, призвал к международной поддержке проекта и предложил ООН пригласить власти на западе и на востоке страны за стол переговоров.
Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт уже поддержали египетскую инициативу.
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.
На днях сообщалось, что ЛНА оставила некоторые захваченные ранее в Триполи позиции после контрнаступательных операций лояльных ПНС формирований, пользующихся военной поддержкой Турции.
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