Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из столицы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился вывести из столицы подразделения национальной гвардии, которые были задействованы для наведения порядка в городе в ходе массовых акций протеста в связи с гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
"Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем", - написал Трамп в своем твиттере в воскресенье.
Он отметил, что бойцы нацгвардии "отправляются домой, но при необходимости могут быстро вернуться".
По словам президента, "вчера вечером протестующих было гораздо меньше, чем ожидалось!".
Одновременно в связи с нормализацией ситуации мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось.
Комендантский час действовал с 8 вечера до 5 утра и был введен в минувший понедельник на фоне протестов против жестокости полиции.
Как сообщалось, губернаторы 33 американских штатов и округа Колумбия задействовали в общей сложности 41,5 тыс. резервистов национальной гвардии для оказания помощи местным правоохранительным органам в связи с массовыми волнениями, связанным с гибелью Флойда.
В целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.
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