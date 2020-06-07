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Дальнее зарубежье 07.06.2020 20:03

Трамп отдал приказ о выводе национальной гвардии из столицы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился вывести из столицы подразделения национальной гвардии, которые были задействованы для наведения порядка в городе в ходе массовых акций протеста в связи с гибелью по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

"Я только что отдал приказ нашей национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, поскольку теперь все находится под полным контролем", - написал Трамп в своем твиттере в воскресенье.

Он отметил, что бойцы нацгвардии "отправляются домой, но при необходимости могут быстро вернуться".

По словам президента, "вчера вечером протестующих было гораздо меньше, чем ожидалось!".

Одновременно в связи с нормализацией ситуации мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об отмене комендантского часа в городе на день раньше, чем планировалось.

Комендантский час действовал с 8 вечера до 5 утра и был введен в минувший понедельник на фоне протестов против жестокости полиции.

Как сообщалось, губернаторы 33 американских штатов и округа Колумбия задействовали в общей сложности 41,5 тыс. резервистов национальной гвардии для оказания помощи местным правоохранительным органам в связи с массовыми волнениями, связанным с гибелью Флойда.

В целом ряде американских городов, в том числе в Вашингтоне, протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, НАЦГВАРДИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]