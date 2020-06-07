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Туризм 07.06.2020 21:50

Открытие полетов за рубеж 15 июля позволит спасти часть туристического сезона - РСТ

Возобновление международного авиасообщения с середины июля позволит спасти часть как выездного, так и въездного туристического сезона, считает почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

В воскресенье стало известно, что несколько крупных авиакомпаний РФ изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 и при соблюдении на борту строгих санитарных правил.

"Открытие полетов за рубеж с середины июля позволит спасти часть не только выездного, но и въездного туристского сезона. Тем более что в список, предложенный Росавиацией, включены 15 стран, формирующих большую часть въездных турпотоков в Россию. Что касается выездного туризма, то его перезапуск с 15 июля будет способствовать исполнению туроператорами отложенных обязательств перед клиентами по несостоявшимся в связи с эпидемией турам", - сообщил Шпилько в воскресенье порталу "Интерфакс-Туризм".

Возобновлять регулярное авиасообщение между странами, отметил он, нужно одновременно с запуском чартеров. "Это позволит, в частности, предложить россиянам туры по более доступным ценам, что немаловажно с учетом падения доходов", - подчеркнул Шпилько.

Как ранее сообщалось, первыми могут возобновиться полеты со странами ЕврАзЭС и СНГ, далее на условиях взаимности будет восстановлено авиасообщение и с другими странами.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта полностью остановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, РСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]