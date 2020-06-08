Строители начали демонтаж поврежденных при пожаре строительных лесов у Нотр-Дама

Строители в понедельник приступили к демонтажу строительных лесов у шпиля Собора Парижской Богоматери, которые при пожаре в прошлом году сильно деформировались, сообщает газета "Монд".

Речь идет о металлических лесах весом около 200 тонн, которые еще до пожара были установлены у шпиля для проведения реставрационных работ.

Однако в результате пожара тяжелые строительные леса расплавились и деформировались, и для их демонтажа рабочим придется провести довольно сложные манипуляции, а затем - спустить поврежденную конструкцию на землю при помощи кранов, отмечает издание.

Ожидается, что эти работы продлятся все лето.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.