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Дальнее зарубежье 08.06.2020 14:32

Талибы одобрили начало диалога с Кабулом в случае освобождения пленных

Руководство движения "Талибан" одобрило начало межафганских переговоров, если правительство выполнит обещание по освобождению пленных талибов, сообщило в понедельник афганское телевидение.

Со ссылкой на представителя радикального движения отмечается, что большинство руководящего совета "Талибан" - шуры высказались за то, что в случае выполнения Кабулом своей части обязательств, в частности по освобождению заключенных талибов, не будет препятствий для начала диалога.

По словам представителя талибов, "следующее заседание шуры примет решение о повестке дня межафганских переговоров, которые, как ожидается, скоро начнутся".

По соглашению, заключенному между США и талибами 29 февраля и подписанному тогда же американо-афганскому заявлению, Кабул должен освободить пять тысяч пленных членов радикального движения, а "Талибан" - тысячу афганских военнослужащих до начала межафганских переговоров. Пока правительство выпустило на свободу порядка двух тысяч боевиков, а талибы освободили несколько сотен сотрудников силовых ведомств.

Вопросы ускорения процесса освобождения заключенных обсудили в минувшие выходные в Дохе спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад, командущий американским военным контингентом в Афганистане генерал Скотт Миллер и замглавы "Талибан" Мулла Барадар.

"Стороны говорили об ускорении процесса освобождения пленных и начале межафганских переговоров - сообщил представитель политического офиса "Талибан" в Дохе Сухайль Шахин.

Халилзад в конце минувшей недели отправился в Катар, Пакистан и Афганистан.

В Пакистане американский дипломат встретился с начальником штаба сухопутных войск генералом Камаром Джаведом Баджвой и обсудил с ним вопросы снижения насилия в Афганистане в преддверии межафганских переговоров.

В Кабуле Халилзад, как ожидается, обсудит ход выполнения сторонами обязательств в рамках достигнутых договоренностей, а также последующие практические шаги с целью обеспечения мягкого запуска межафганских переговоров, отмечают афганские СМИ.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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