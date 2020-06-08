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Дальнее зарубежье 08.06.2020 14:48

Почти 240 погромщиков задержаны в Брюсселе после воскресных беспорядков

После беспорядков, произошедших в минувшее воскресенье в Брюсселе по завершении мирно прошедшей многотысячной акции "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия, задержаны 239 человек.

"Городская администрация подаст гражданский иск, будут административные штрафы, и мы всех найдем. Уже произведено 239 задержаний, семь судебных арестов, и мы продолжим эти действия", - пообещал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в интервью телеканалу RTBF.

"Мы найдем зачинщиков и отдадим их под суд", - добавил он.

Брюссельские власти и МВД попали под огонь критики своих политических противников. Во-первых, бургомистра обвиняют в том, что разрешением на акцию "Black lives matter", собравшую в воскресенье около 10 тыс. человек, он нарушил запрет федерального правительства на массовые мероприятия в связи с эпидемией коронавируса.

Во-вторых, требуют объяснений от министра внутренних дел, почему полиция до последней минуты следовала указаниям о невмешательстве, что привело к разгрому и разграблению многих магазинов, едва успевших открыться после финансовых потерь режима изоляции.

В столичном квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, возникли беспорядки после прошедшей в воскресенье во второй половине дня многотысячной акции у брюссельского Дворца правосудия. Полицейских и их автомашины закидывали камнями и бутылками, били витрины и громили магазины.

Полиции для усмирения бунта пришлось применить водометы и другие спецсредства.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]