Почти 240 погромщиков задержаны в Брюсселе после воскресных беспорядков

После беспорядков, произошедших в минувшее воскресенье в Брюсселе по завершении мирно прошедшей многотысячной акции "Black lives matter" против расизма и полицейского насилия, задержаны 239 человек.

"Городская администрация подаст гражданский иск, будут административные штрафы, и мы всех найдем. Уже произведено 239 задержаний, семь судебных арестов, и мы продолжим эти действия", - пообещал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в интервью телеканалу RTBF.

"Мы найдем зачинщиков и отдадим их под суд", - добавил он.

Брюссельские власти и МВД попали под огонь критики своих политических противников. Во-первых, бургомистра обвиняют в том, что разрешением на акцию "Black lives matter", собравшую в воскресенье около 10 тыс. человек, он нарушил запрет федерального правительства на массовые мероприятия в связи с эпидемией коронавируса.

Во-вторых, требуют объяснений от министра внутренних дел, почему полиция до последней минуты следовала указаниям о невмешательстве, что привело к разгрому и разграблению многих магазинов, едва успевших открыться после финансовых потерь режима изоляции.

В столичном квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, возникли беспорядки после прошедшей в воскресенье во второй половине дня многотысячной акции у брюссельского Дворца правосудия. Полицейских и их автомашины закидывали камнями и бутылками, били витрины и громили магазины.

Полиции для усмирения бунта пришлось применить водометы и другие спецсредства.