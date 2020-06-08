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Дальнее зарубежье 08.06.2020 20:42

В Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на работу

В Ирландии в понедельник открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, в марте, передают местные СМИ.

"Сегодня отличный день у нашей страны. Это день надежды", - сказал в интервью телерадиокомпании RTE министр здравоохранения Саймон Харрис.

На работу на данном этапе позволено выйти тем ирландцам, которые могут сохранять социальную дистанцию на рабочем месте.

Также ирландцам разрешили ходить друг к другу в гости, но собираться можно группами до шести человек. Уехать от своего дома можно на 20 километров, а на больше расстояния - а в случае непредвиденных обстоятельств, разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.

Тем не менее, Харрис призывает ирландцев пока что пореже ходить в гости в родным и близким.

В Ирландии за время пандемии скончалось более 1,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, пик заражений пришелся на середину апреля. В конце прошлой недели премьер Ирландии Лео Варадкар объявил, что процесс снятия ограничений будет ускорен.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]