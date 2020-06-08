В Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на работу

В Ирландии в понедельник открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, в марте, передают местные СМИ.
"Сегодня отличный день у нашей страны. Это день надежды", - сказал в интервью телерадиокомпании RTE министр здравоохранения Саймон Харрис.
На работу на данном этапе позволено выйти тем ирландцам, которые могут сохранять социальную дистанцию на рабочем месте.
Также ирландцам разрешили ходить друг к другу в гости, но собираться можно группами до шести человек. Уехать от своего дома можно на 20 километров, а на больше расстояния - а в случае непредвиденных обстоятельств, разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.
Тем не менее, Харрис призывает ирландцев пока что пореже ходить в гости в родным и близким.
В Ирландии за время пандемии скончалось более 1,6 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, пик заражений пришелся на середину апреля. В конце прошлой недели премьер Ирландии Лео Варадкар объявил, что процесс снятия ограничений будет ускорен.
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