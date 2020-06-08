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Социум 08.06.2020 14:34

В Азербайджане предлагают ввести 14-дневный декретный отпуск для мужчин

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана подготовило законопроект, предусматривающий внесение поправок в Трудовой кодекс и регулирующий вопросы отпуска работника, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, изменения в 125-1 статье ТК, предусматривают предоставление мужчинам 14-тидневного декретного оплачиваемого отпуска. Для получения такого отпуска работнику нужно будет предоставить справку из медицинского учреждения, где планирует рожать супруга работника.

Кроме этого, поправки предусматривают обязательный выход в отпуск работника в течение календарного года. «На практике в некоторых случаях сотрудники полностью не используют предусмотренный отпуск. Это создает экономические трудности для работодателя при выплате компенсации за неиспользованные отпуска, накопленные за многие годы. Поэтому наше предложение предусматривает использование работником в обязательном порядке большей части своего отпуска в течение календарного года», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНТРУДА, ЗАКОНОПРОЕКТ, ОТПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]