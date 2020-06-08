В Азербайджане предлагают ввести 14-дневный декретный отпуск для мужчин

Министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана подготовило законопроект, предусматривающий внесение поправок в Трудовой кодекс и регулирующий вопросы отпуска работника, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, изменения в 125-1 статье ТК, предусматривают предоставление мужчинам 14-тидневного декретного оплачиваемого отпуска. Для получения такого отпуска работнику нужно будет предоставить справку из медицинского учреждения, где планирует рожать супруга работника.

Кроме этого, поправки предусматривают обязательный выход в отпуск работника в течение календарного года. «На практике в некоторых случаях сотрудники полностью не используют предусмотренный отпуск. Это создает экономические трудности для работодателя при выплате компенсации за неиспользованные отпуска, накопленные за многие годы. Поэтому наше предложение предусматривает использование работником в обязательном порядке большей части своего отпуска в течение календарного года», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде