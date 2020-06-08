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СНГ 08.06.2020 15:08

Захаровой присвоен высший дипломатический ранг - указ

Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.

"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Захаровой Марии Владимировне - директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 8 июня.

Захарова с 2011 года занимала пост заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, а в августе 2015 года была назначена директором этого департамента.

В мае 2020 года Путин наградил Захарову орденом Почета "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

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Тэги: РОССИЯ, ДИПЛОМАТ, РАНГ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]