Захаровой присвоен высший дипломатический ранг - указ

Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла.

"Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла Захаровой Марии Владимировне - директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе президента РФ Владимира Путина от 8 июня.

Захарова с 2011 года занимала пост заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ, а в августе 2015 года была назначена директором этого департамента.

В мае 2020 года Путин наградил Захарову орденом Почета "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".