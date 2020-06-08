Добровольные дополнительные ограничения добычи нефти Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с действуют лишь в июне

Добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с действуют лишь в июне, сообщил в ходе пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.