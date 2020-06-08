Премьер Армении направил президенту предложения об отставке начальника Генштаба, директора СНБ и шефа полиции республики

Президент Армении Армен Саркисян получил от премьер-министра Никола Пашиняна предложения об освобождении отзанимаемых должностей начальника Главного штаба Вооруженных сил республики Артака Давтяна, главы Службы нацбезопасности (СНБ) Эдуарда Мартиросяна и начальника полиции Армана Саркисяна.
"Президент получил предложения премьера", - сообщили "Интерфаксу" в президентской пресс-службе в понедельник.
Со своей стороны Пашинян выразил благодарность Давтяну, Мартиросяну и Арману Саркисяну "за проделанную работу и усилия", а также назвал имена новых руководителей силовых структур Армении.
"На должность начальника Главного штаба ВС назначается генерал-лейтенант Оник Гаспарян. Полковник Аргишти Карамян назначается на должность директора Службы национальной безопасности. Начальником полиции назначается Ваге Казарян. Решения вступят в силу после подписания президентом соответствующих указов", - написал премьер-министр на своей странице в фейсбуке в понедельник.
50-летний Давтян был назначен главой ГШ ВС Армении в мае 2018 года после смены власти в Армении. В 2009-2017 годы он занимал должность начальника оперативного управления ГШ ВС.
В минувшее воскресенье в условиях режима ЧП по коронавирусу и предписаний правительства о соблюдении противоэпидемиологических мер состоялась свадьба сына Давтяна, о чем сообщили армянские СМИ.
В полиции Армении "Интерфаксу" сообщили, что на место был направлен наряд. "Был составлен соответствующий акт, мероприятие было прекращено", - отметили в ведомстве.
46-летний Мартиросян был назначен на должность главы СНБ в марте 2020 года. До этого с сентября 2019 года он являлся врио директора СНБ, а перед этим занимал пост заместителя главы ведомства.
В начале мая заместителем директора СНБ был назначен 29-летний Аргишти Карамян, что, по сообщениям СМИ, вызвало недовольство сотрудников спецслужбы. С должности был освобожден начальник следственного департамента СНБ.
42-летний Саркисян был назначен на должность начальника полиции Армении в марте 2020 года. По сообщению местных СМИ, новый шеф полиции Казарян является другом Пашиняна.
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