ОПЕК+ признают, что ситуация с добычей в других странах будет зависеть от рынка - Новак

Все страны заинтересованы в высоких темпах восстановления ситуации в экономике и спроса на нефть до уровня, предшествовавшего введению ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции.

"Крупные страны-производители, такие как, входящие в ОПЕК и неОПЕК, объединились для того, чтобы баланс спроса и предложения достигался управляемым способом. Другие страны, как США, Канада и многие другие, кто не вошел в соглашение (ОПЕК+ - ИФ), у них ситуация определяется исходя из рынка и рыночных взаимоотношений в этой отрасли. Поэтому здесь будет во многом ситуация с восстановлением добычи в этих странах зависеть от того, как будет развиваться рыночная ситуация", - добавил он.

"Тот механизм, который уже работает несколько лет, соглашение, возобновленное с 12 апреля этого года, позволяет нам обеспечивать любую гибкость при принятии решений", - отметил министр.