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ТЭК 08.06.2020 15:18

ОПЕК+ признают, что ситуация с добычей в других странах будет зависеть от рынка - Новак

Все страны заинтересованы в высоких темпах восстановления ситуации в экономике и спроса на нефть до уровня, предшествовавшего введению ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции.

"Крупные страны-производители, такие как, входящие в ОПЕК и неОПЕК, объединились для того, чтобы баланс спроса и предложения достигался управляемым способом. Другие страны, как США, Канада и многие другие, кто не вошел в соглашение (ОПЕК+ - ИФ), у них ситуация определяется исходя из рынка и рыночных взаимоотношений в этой отрасли. Поэтому здесь будет во многом ситуация с восстановлением добычи в этих странах зависеть от того, как будет развиваться рыночная ситуация", - добавил он.

"Тот механизм, который уже работает несколько лет, соглашение, возобновленное с 12 апреля этого года, позволяет нам обеспечивать любую гибкость при принятии решений", - отметил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, МИНЭНЕРГО, СТРАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]