Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.0249 GBR   2.1603 TRY   0.2513

Цена на нефть

05.06   $/bbl WTI 39.55 2.14 Brent 42.30 2.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.06.2020 15:27

В Пакистане - уже более 100 тыс. заболевших COVID-19, больницы переполнены

Общее число заболевших коронавирусом COVID-19 в Пакистане за время пандемии превысило 100 тыс. человек, сообщают западные СМИ.

В стране зафиксировано более 2 тыс. летальных исходов впоследствии заражения коронавирусом.

Местные больницы переполнены, не хватает коек. В городе Карачи на юге Пакистана больницы даже начали отказывать в прием пациентов.

С начала июня в Пакистане начали постепенно смягчать ограничительные меры, введенные в марте для борьбы с распространением коронавируса.

За последние сутки в Пакистане выявили 4,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 65 человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАКИСТАН, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Премьер Пакистана призвал богатые страны облегчить долговое бремя бедных из-за коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]