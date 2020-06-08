Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.0249 GBR   2.1603 TRY   0.2513

Цена на нефть

05.06   $/bbl WTI 39.55 2.14 Brent 42.30 2.31

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 08.06.2020 15:35

Министр энергетики Саудовской Аравии: видим позитивные сигналы восстановления спроса на рынке нефти

Страны ОПЕК+ видят позитивные сигналы восстановления спроса на нефтяном рынке, сообщил в ходе пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман.

Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, говоря о возможности продления майских ограничений еще и на август, прогнозы насчет августа делать преждевременно. Он отметил, что пока страны ОПЕК+ изучают ситуацию на рынке, от этого будет зависеть возможное решение.

В свою очередь, Абдулазиз бен Сальман сказал, что страны ОПЕК+ остаются бдительными относительно ситуации на рынке и отметил, что в декабре 2021 года может быть принято решение о продлении до конца 2022 года сделки, которая сейчас действует до мая 2022 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ОПЕК+, СПРОС, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


Похожие новости


Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку ОПЕК+, назвал ее отличной Рынок будет в изумлении при увеличении добычи ОПЕК - министр энергетики Саудовской Аравии Министр энергетики Саудовской Аравии: я ожидаю, что встреча ОПЕК+ будет успешной Выполнение странами обязательств в рамках сделки ОПЕК+ обеспечит в 2019 году баланс на нефтяном рынке – глава Минэнерго Саудовской Аравии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]