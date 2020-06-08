Министр энергетики Саудовской Аравии: видим позитивные сигналы восстановления спроса на рынке нефти

Страны ОПЕК+ видят позитивные сигналы восстановления спроса на нефтяном рынке, сообщил в ходе пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман.
Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, говоря о возможности продления майских ограничений еще и на август, прогнозы насчет августа делать преждевременно. Он отметил, что пока страны ОПЕК+ изучают ситуацию на рынке, от этого будет зависеть возможное решение.
В свою очередь, Абдулазиз бен Сальман сказал, что страны ОПЕК+ остаются бдительными относительно ситуации на рынке и отметил, что в декабре 2021 года может быть принято решение о продлении до конца 2022 года сделки, которая сейчас действует до мая 2022 года.
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