Нефтяные цены перешли к снижению, Brent - $42,14 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник начали снижаться после роста ранее в ходе торгов, связанного с итогами заседания ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 в понедельник составляет $42,14 за баррель, что на $0,16 (0,38%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,33 (0,83%) - до $39,22 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent превышала $43 за баррель, а WTI торговалась выше $40 за баррель.

Импорт нефти в Китай в мае вырос на 19,2% до рекордных 11,34 млн б/с, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Как отмечает S&P Global Platts, резкий рост связан с тем, что в конце марта китайские компании увеличили закупки нефти по сниженным ценам с поставкой в мае.

Данные о росте китайского импорта могут заставить страны ОПЕК+ пересмотреть уровень сокращения добычи в третьем квартале, пишет S&P Global Platts со ссылкой на осведомленные источники.

Помимо этого, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что добровольные дополнительные ограничения добычи нефти со стороны Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ на 1,2 млн б/с будут действовать лишь в июне.

В субботу министры ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля.

В апреле страны ОПЕК+ достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 9,7 млн б/с в мае-июне (23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы).

В Ираке добыча в мае составляла 4,213 млн б/с, при том что по условиям соглашения ОПЕК+, она должна была сократиться до 3,592 млн б/с, отмечает S&P Global Platts. Иракский экспорт нефти в мае составил 3,633 млн б/с, свидетельствуют данные иракской компании по экспорту нефти Somo.

Саудовская Аравия в июле повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco.

В целом, с учетом июльского повышения, будет практически полностью нивелировано снижение цен, произведенное саудовской нефтекомпанией в течение одного месяца ценовой войны с Россией.