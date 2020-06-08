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Дальнее зарубежье 08.06.2020 19:05

Верховный кассационный суд Италии подтвердил отсутствие препятствий для экстрадиции топ-менеджера ОДК Коршунова в США

Россия подавала конкурирующий запрос на экстрадицию топ-менеджера Объединенной двигателестроительной организации Александра Коршунова, окончательное решение примет Минюст Италии, сообщили в посольстве РФ в Риме.

Верховный кассационный суд Италии в понедельник отклонил жалобу адвоката Коршунова, тем самым подтвердив отсутствие препятствий для его экстрадиции в США.

"Обращаем внимание, что ранее наша страна направила итальянским судебным властям конкурирующий зарос на экстрадицию А.Ю.Коршунова в Россию, где против него заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупных размерах. На экстрадицию в Россию А.Ю. Коршунов согласился", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

В дипмиссии отметили, что в соответствии с итальянским законодательством окончательное решение об экстрадиции российского гражданина должно принять министерство юстиции Италии.

Минюст США обвинил задержанного в Неаполе по запросу Вашингтона Коршунова в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны. Обвинения в адрес 57-летнего Коршунова и 59-летнего Маурицио Паоло Бьянки были предъявлены 21 августа. Коршунов был арестован 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии. Его поместили в неаполитанскую тюрьму "Поджореале".

В России Коршунову в РФ заочно предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), он объявлен в международный розыск.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]