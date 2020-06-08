Россия в конце 2020г планирует начать строительство АЭС в Египте и Китае

Россия в 2020 г. планирует начать строительство АЭС в Египте и Китае, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в интервью ресурсу стопкоронавирус.рф.

"Даже в кризисном для всего мира 2020 г. не ожидается снижения поставок оборудования для атомных электростанций. В марте завершились работы по изготовлению отдельного оборудования для энергоблоков АЭС в Бангладеш, запланированы поставки теплообменников. Ожидаются также отгрузки очередной партии оборудования в Индию. Кроме того, в конце текущего года планируется начать строительство АЭС в Египте и Китае", - сказал он.

В январе ГК "Росатом" по итогам визита Алексея Лихачева в Китай сообщала, что рассчитывает в декабре начать заливку бетона блока N7 Тяньваньской АЭС в Китае.

"Алексей Лихачев и Чжан Кэцзянь (руководитель Агентства по атомной энергии КНР - ИФ) также посетили площадку, выделенную под строительство новых энергоблоков Тяньваньской АЭС - N7 и N8, которые будут оснащены реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+". На данный момент площадка принципиально готова. Стороны выразили надежду, что первый бетон энергоблока N7 будет залит в декабре 2020 г. с опережением графика на 5 месяцев", - сообщал "Росатом".

В октябре 2019 г. на форуме в Сочи Лихачев также сообщал журналистам о планах заливки "первого бетона" на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте в 2020 г. "Проект находится в стадии старта, в стадии расширения, постоянного и по количеству участников, и по объемам работ. С начала года идет сдача заказчику проектной документации с целью выйти на лицензирование и первый бетон в следующем году", - говорил он тогда.

Тяньваньская АЭС - крупнейший объект экономического сотрудничества России и Китая. На данный момент станция состоит из 4-х энергоблоков, оснащенных российскими реакторами ВВЭР-1000. Энергоблоки NN1-2 были запущены в гарантийную эксплуатацию в 2007 году. Блоки NN3-4 - введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. В июне 2018 г. в ходе визита президента РФ в Китай был подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков NN7-8 ТАЭС с реакторами ВВЭР-1200, 7 марта 2019 г. в Пекине был подписан генконтракт на их сооружение. В соответствии с документом российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.

Как сообщалось, 19 ноября 2015 г. Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль-Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 г. В декабре 2017 г. в Каире глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль-Дабаа". Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг.