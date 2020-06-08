Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.0249 GBR   2.1603 TRY   0.2513

Цена на нефть

05.06   $/bbl WTI 39.55 2.14 Brent 42.30 2.31

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 08.06.2020 19:18

Россия в конце 2020г планирует начать строительство АЭС в Египте и Китае

Россия в 2020 г. планирует начать строительство АЭС в Египте и Китае, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков в интервью ресурсу стопкоронавирус.рф.

"Даже в кризисном для всего мира 2020 г. не ожидается снижения поставок оборудования для атомных электростанций. В марте завершились работы по изготовлению отдельного оборудования для энергоблоков АЭС в Бангладеш, запланированы поставки теплообменников. Ожидаются также отгрузки очередной партии оборудования в Индию. Кроме того, в конце текущего года планируется начать строительство АЭС в Египте и Китае", - сказал он.

В январе ГК "Росатом" по итогам визита Алексея Лихачева в Китай сообщала, что рассчитывает в декабре начать заливку бетона блока N7 Тяньваньской АЭС в Китае.

"Алексей Лихачев и Чжан Кэцзянь (руководитель Агентства по атомной энергии КНР - ИФ) также посетили площадку, выделенную под строительство новых энергоблоков Тяньваньской АЭС - N7 и N8, которые будут оснащены реакторами ВВЭР-1200 новейшего поколения "3+". На данный момент площадка принципиально готова. Стороны выразили надежду, что первый бетон энергоблока N7 будет залит в декабре 2020 г. с опережением графика на 5 месяцев", - сообщал "Росатом".

В октябре 2019 г. на форуме в Сочи Лихачев также сообщал журналистам о планах заливки "первого бетона" на АЭС "Эль-Дабаа" в Египте в 2020 г. "Проект находится в стадии старта, в стадии расширения, постоянного и по количеству участников, и по объемам работ. С начала года идет сдача заказчику проектной документации с целью выйти на лицензирование и первый бетон в следующем году", - говорил он тогда.

Тяньваньская АЭС - крупнейший объект экономического сотрудничества России и Китая. На данный момент станция состоит из 4-х энергоблоков, оснащенных российскими реакторами ВВЭР-1000. Энергоблоки NN1-2 были запущены в гарантийную эксплуатацию в 2007 году. Блоки NN3-4 - введены в коммерческую эксплуатацию в 2018 году. В июне 2018 г. в ходе визита президента РФ в Китай был подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков NN7-8 ТАЭС с реакторами ВВЭР-1200, 7 марта 2019 г. в Пекине был подписан генконтракт на их сооружение. В соответствии с документом российская сторона будет проектировать ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.

Как сообщалось, 19 ноября 2015 г. Россия и Египет подписали межправсоглашение о строительстве АЭС. EPC-контракт (на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство) по АЭС "Эль-Дабаа" был заключен 31 декабря 2016 г. В декабре 2017 г. в Каире глава "Росатома" Алексей Лихачев и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство 4-блочной АЭС "Эль-Дабаа". Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2028-2029 гг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, КИТАЙ, АЭС


Похожие новости


Ас-Сиси пригласил Путина в Египет на закладку АЭС и для подписания соглашения о запуске российской промзоны ОАЭ проявляют интерес к инвестированию в российскую промышленную зону в Египте - Путин Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы в области безопасности и экономики EgyptAir может возобновить полеты в Москву до конца апреля - представитель компании Израиль выступает за сотрудничество с Россией и Египтом в борьбе с терроризмом на Синае Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]