Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.0249 GBR   2.1603 TRY   0.2513

Цена на нефть

05.06   $/bbl WTI 39.55 2.14 Brent 42.30 2.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.06.2020 19:30

ЕК выделит 314 млн евро инновационным предприятиям для содействия выводу ЕС из кризиса

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении по линии пилотного проекта Европейского совета по инновациям около 166 млн евро 36 предприятиям, созданным для борьбы с пандемией коронавируса.

В коммюнике ЕК также сообщается, что еще 148 млн евро будут предоставлены 36 другим предприятиям, которые работают над вкладом в план экономического восстановления Евросоюза, что в целом увеличивает инвестиции по программе научных исследований и инноваций ЕС Horizon 2020 до 314 млн.

"Инновационные европейские предприятия - это огромный резерв талантов и революционных идей, который вселяет в нас надежду. Наша возросшая поддержка Европейского совета по инновациям позволит высвободить их потенциал, чтобы мы смогли лучше бороться против коронавируса и поддержать наше экономическое восстановление. Совет по инновациям быстро отреагировал на кризис коронавируса и продемонстрировал гибкость и эффективность финансирования ЕС", - заявила член Еврокомиссии по инновациям и научным исследованиям Мария Габриэль.

Первые 36 предприятий будут работать над научно-техническими разработками, касающимися медицинского снаряжения и оборудования.

Вторая группа из 36 предприятий будет действовать в различных секторах в рамках поддержки плана экономического восстановления ЕС, внедряя устойчивые, экологичные и экономичные технологии, объясняют в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ПРЕДПРИЯТИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОМОЩЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]