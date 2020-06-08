ЕК выделит 314 млн евро инновационным предприятиям для содействия выводу ЕС из кризиса

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник о выделении по линии пилотного проекта Европейского совета по инновациям около 166 млн евро 36 предприятиям, созданным для борьбы с пандемией коронавируса.

В коммюнике ЕК также сообщается, что еще 148 млн евро будут предоставлены 36 другим предприятиям, которые работают над вкладом в план экономического восстановления Евросоюза, что в целом увеличивает инвестиции по программе научных исследований и инноваций ЕС Horizon 2020 до 314 млн.

"Инновационные европейские предприятия - это огромный резерв талантов и революционных идей, который вселяет в нас надежду. Наша возросшая поддержка Европейского совета по инновациям позволит высвободить их потенциал, чтобы мы смогли лучше бороться против коронавируса и поддержать наше экономическое восстановление. Совет по инновациям быстро отреагировал на кризис коронавируса и продемонстрировал гибкость и эффективность финансирования ЕС", - заявила член Еврокомиссии по инновациям и научным исследованиям Мария Габриэль.

Первые 36 предприятий будут работать над научно-техническими разработками, касающимися медицинского снаряжения и оборудования.

Вторая группа из 36 предприятий будет действовать в различных секторах в рамках поддержки плана экономического восстановления ЕС, внедряя устойчивые, экологичные и экономичные технологии, объясняют в Брюсселе.