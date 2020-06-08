Все больше стран мира отменяют введенные в связи с коронавирусом ограничения, жизнь возвращается к норме

Все больше стран во всем мире отменяют или ослабляют введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ограничения, жизнь людей возвращается к норме.

Так, в понедельник в Ирландии открылись все магазины, люди возвращаются на свои рабочие места после снятия ограничительных мер. На работу на данном этапе позволено выйти тем ирландцам, которые могут сохранять социальную дистанцию на рабочем месте.

Также ирландцам разрешили ходить друг к другу в гости, но собираться можно группами до шести человек. Уехать от своего дома можно на 20 километров, а на больше расстояния - а в случае непредвиденных обстоятельств, разрешается превысить этот лимит еще на пять километров.

Бары и ночные клубы с понедельника возобновили работу в Греции. Однако в этих заведениях действуют ограничения на число посетителей и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Кафе и рестораны заработали в Греции еще 25 мая, но посетителей им было разрешено принимать только на верандах, зато теперь принимать гостей заведениям разрешили и в закрытых помещениях.

В бельгийской столице Брюсселе, где спустя почти три месяца кафе и барам разрешили возобновить работу, горожане с небывалым ажиотажем отправились за пивом. В барах увеличили пространство между столиками, люди должны соблюдать социальную дистанцию. Популярным у туристам заведениям на Гран-Плас в центре Брюсселя пришлось расширить свои веранды, чтобы с одной стороны - справиться с наплывом посетителей, а с другой - соблюдать меры по социальному дистанцированию.

Однако некоторые заведения пока все же не спешат открыть двери для посетителей. Например, бар напротив штаб-квартиры структур ЕС в Берлемоне, куда обычно ходят журналисты и дипломаты, будет закрыт до 15 июня. Популярный среди экспатов в брюссельском районе Иксель ресторан Le Voltaire также пока закрыт.

В Дании с понедельника разрешили собираться группами до 50 человек в рамках ослабления ограничительных мер. До этого можно было организовывать встречи численностью не более 10 человек. С 15 июня Дания планирует открыть свои границы для ряда европейских стран.

Границы для приезжих открыты также и в Великобритании, однако, начиная с понедельника, все прибывающие из-за рубежа должны будут в обязательном порядке отправиться на двухнедельный карантин. По прибытию в страну им предложат заполнить соответствующую форму, где будет указано, где именно человек будет находиться в течение 14 дней. За несоблюдение этой меры безопасности грозит штраф.

Альтернативу карантину реализовали в Австрии. В аэропорту Вены людям предлагают сдать тест на коронавирус, и это позволит им не отбывать 14-дневный карантин, который также обязателен по прибытию в эту страну. Результаты теста станут известны через три часа после сдачи анализов, а обойдется он в 190 евро. Также такой тест сдать можно и перед вылетом из Вены.

В ЮАР школьники начали возвращаться на занятия, поскольку в большинстве школ есть возможность поддерживать необходимые санитарные условия, чтобы минимизировать риски распространения заражения.

Однако сложной тем не менее остается ситуация в Латинской Америке. В частности, в Бразилии, где выявлено без малого 700 тыс. случаев заражения. На минувших выходных в стране заявили, что обновление данных по коронавирусу будет приостановлено, поскольку оно не отражает реальных цифр.

Президент страны Жаир Болсонару, который ранее неоднократно заявлял, что не верит в опасность коронавируса, поддержал это решение, за что подвергся резкой критике общественности. Руководство страны обвинили в сокрытии данных, накануне в столице государства прошли акции протеста против Болсонару, а также - против расизма и фашизма.

Накануне Минздрав Бразилии все же распространил информацию о количестве умерших зараженных коронавирусом. Однако сначала ведомство назвало цифру 1382, а затем исправило ее на 525. Эту ситуацию в Минздраве пока никак не пояснили. Таким образом, в стране могли умереть от 36,4 тыс. до 37,3 тыс. человек.

В Индии открывают торговые центры и храмы, несмотря на рост заражений коронавирусом. К понедельнику число зарегистрированных заражений в Индии возросло на 9,9 тыс. до 256 тыс. Пик эпидемии в этой стране ожидается только в июле. В соседнем Пакистане выявили уже более 100 тыс. случаев заражения, больницы переполнены, а в Карачи некоторым пациентам отказывают в приеме. С начала июня в этой стране также смягчают меры, направленные на то, чтобы сдержать распространение вируса.

В Минздраве Ирана граждан призывают в обязательном порядке носить маски и не игнорировать эту меру безопасности, особенно в тех местах, где людям сложно придерживаться дистанции, например, в магазинах.

Всего с начала пандемии, по данным сайта Worldometers, отслеживающего статистику по коронавирусу, зарегистрирован COVID-19 свыше чем у 7,1 млн человек, скончались более 406 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели от него - более 3,4 млн человек.