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Дальнее зарубежье 08.06.2020 20:05

В минздраве Франции призывают не слишком спешить со снятием "коронавирусных" ограничений

Глава Минздрава Франции Оливье Веран в понедельник предостерег от слишком быстрого послабления ограничительных несмотря на улучшения ситуации с коронавирусом в стране.

"Ситуация улучшилась и продолжает улучшаться. Но слишком рано переставать проявлять бдительность", - приводят французские СМИ слова Верана.

Он добавил, что понимает "нетерпение, ожидания и требования" вернуться к нормальной жизни как можно скорее, но предупредил, что с этим нельзя спешить.

"Не слишком спешите, нам удалось победить в этой битве (с коронавирусом - ИФ) благодаря усилиям каждого. В этой отдельно взятой битве было очень сложно победить. Но мы пока еще не одержали победу в войне, поэтому важно проявлять бдительность", - подчеркнул министр.

Во Франции установилась тенденция снижения числа новых случаев, сократилось количество летальных исходов впоследствии заболевания коронавирусом.

С 11 мая Франция приступила к смягчению ограничительных мер, со 2 июня начался второй этап. Однако по-прежнему действуют некоторые ограничения, в том числе на собрания группами более 10 человек, а также обязательная медицинская справка для обучения в школе.

За время пандемии во Франции зарегистрировали около 153 тыс. случаев заболевания коронавирусом нового типа, почти 30 тыс. человек скончалось.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНЗДРАВ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]