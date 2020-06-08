Глава Минздрава Франции Оливье Веран в понедельник предостерег от слишком быстрого послабления ограничительных несмотря на улучшения ситуации с коронавирусом в стране.
"Ситуация улучшилась и продолжает улучшаться. Но слишком рано переставать проявлять бдительность", - приводят французские СМИ слова Верана.
Он добавил, что понимает "нетерпение, ожидания и требования" вернуться к нормальной жизни как можно скорее, но предупредил, что с этим нельзя спешить.
"Не слишком спешите, нам удалось победить в этой битве (с коронавирусом - ИФ) благодаря усилиям каждого. В этой отдельно взятой битве было очень сложно победить. Но мы пока еще не одержали победу в войне, поэтому важно проявлять бдительность", - подчеркнул министр.
Во Франции установилась тенденция снижения числа новых случаев, сократилось количество летальных исходов впоследствии заболевания коронавирусом.
С 11 мая Франция приступила к смягчению ограничительных мер, со 2 июня начался второй этап. Однако по-прежнему действуют некоторые ограничения, в том числе на собрания группами более 10 человек, а также обязательная медицинская справка для обучения в школе.
За время пандемии во Франции зарегистрировали около 153 тыс. случаев заболевания коронавирусом нового типа, почти 30 тыс. человек скончалось.
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