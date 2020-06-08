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Дальнее зарубежье 08.06.2020 21:26

Представитель сил Хафтара обвиняет страны-гаранты в обмане

Представитель командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари обвинил ряд стран в том, что они обманом вынудили ЛНА отступить от Триполи и ряда других стратегически важных городов.

"Ряд стран выступали гарантами того, что силы Правительства национального согласия (ПНС) не продвинутся дальше 60 км от Триполи и после этого начнутся переговоры в формате "5+5", однако все обещания остались на словах. Эти государства разочаровали нас", - заявил аль-Мисмари, которого цитируют в понедельник.

В начале июня Миссия ООН по оказанию поддержки Ливии объявила о том, что ПНС и возглавляемая Халифой Хафтаром ЛНА договорились возобновить диалог в формате "5+5" с целью добиться устойчивого прекращения огня в стране

В заявлении выражалась надежда на то, что продолжение работы военной комиссии в формате "5+5" - пять представителей от ПНС и пять от ЛНА приведет к временному прекращению огня, который затем будет закреплен окончательно.

Между тем уже через два дня премьер-министр ПНС Файез Саррадж заявил, что намерен продолжать борьбу против ЛНА до полной победы.

А накануне министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага сказал, что ПНС будет готово к переговорам ЛНА после установления контроля над городом Сирт и авиабазой аль-Джуфра.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА.

В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

В минувшую субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 (8:00).

Заявление египетского лидера прозвучало после его встречи с Хафтаром.

Президент отметил, что стороны ливийского конфликта получат приглашение присоединиться к инициативе, призвал к международной поддержке проекта и предложил ООН пригласить власти на западе и на востоке страны за стол переговоров.

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Тэги: ЛИВИЯ, ХАФТАР, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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