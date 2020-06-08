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Дальнее зарубежье 08.06.2020 21:01

Пандемия коронавируса не сняла с повестки дня такие вызовы для НАТО как политика России и усиление Китая - Столтенберг

Пандемия коронавируса не нивелировала такие вызовы в адрес НАТО как военная активность РФ или усиление КНР, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Он (коронавирус - ИФ) усугубил существующие тенденции и точки напряжения в отношении нашей безопасности. Россия продолжает вести военную активность - без ослабления, ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) и другие террористические группы приободрились, государственные и негосударственные силы распространяют дезинформацию и пропаганду", - сказал он.

Также он упомянул подъем Китая, который, по словам Столтенберга, меняет глобальный баланс сил, а также увеличивает угрозы "открытому обществу и свободам индивида" и способствует росту проблем в отношении ценностей альянса.

Генсек повторил, что "угрозы нашей (НАТО - ИФ) безопасности никуда не делись, пока мы концентрировались на пандемии".

В связи с этим Столтенберг призвал укреплять оборону альянса, добиваться еще его большей политической сплоченности и иметь более комплексный взгляд на обстановку в мире.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, КИТАЙ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]