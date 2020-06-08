Пандемия коронавируса не сняла с повестки дня такие вызовы для НАТО как политика России и усиление Китая - Столтенберг

Пандемия коронавируса не нивелировала такие вызовы в адрес НАТО как военная активность РФ или усиление КНР, заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Он (коронавирус - ИФ) усугубил существующие тенденции и точки напряжения в отношении нашей безопасности. Россия продолжает вести военную активность - без ослабления, ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ) и другие террористические группы приободрились, государственные и негосударственные силы распространяют дезинформацию и пропаганду", - сказал он.

Также он упомянул подъем Китая, который, по словам Столтенберга, меняет глобальный баланс сил, а также увеличивает угрозы "открытому обществу и свободам индивида" и способствует росту проблем в отношении ценностей альянса.

Генсек повторил, что "угрозы нашей (НАТО - ИФ) безопасности никуда не делись, пока мы концентрировались на пандемии".

В связи с этим Столтенберг призвал укреплять оборону альянса, добиваться еще его большей политической сплоченности и иметь более комплексный взгляд на обстановку в мире.