В Ливийской национальной армии заявили об уничтожении автобуса с турецкими офицерами в ходе боев за Сирт

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара объявила, что смогла уничтожить автобус, перевозивший офицеров турецкой армии в сторону Сирта, на который ведут наступление силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сообщил в понедельник портал "Аль-Масдар".
В ЛНА утверждают, что военные, находившиеся в автобусе, погибли, и уточнили, что они вместе с другими вражескими целями направлялись в сторону Сирта.
Также в ЛНА сообщили, что ночные авиаудары также уничтожили три гаубицы турецкого производства, два танка и шесть бронеавтомобилей.
В минувшую субботу стало известно, что отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии, после установления полного контроля над районом ливийской столицы Триполи, ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый ЛНА.
В минувшую субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после встречи с Хафтаром объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 по местному времени. Однако премьер-министр ПНС Фаиз Саррадж заявлял о готовности вернуть контроль над всей территорией страны. Также накануне министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага сказал, что ПНС будет готово к переговорам ЛНА после установления контроля над городом Сирт и авиабазой аль-Джуфра.
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.
Между тем, отмечает в понедельник "Аль-Масдар", в ПНС утверждали, что крупный конвой египетских военных был направлен на границу с Ливией. По версии ПНС, целью акции была поддержка ЛНА, однако египетские военные границу с Ливией не пересекали.
По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
08.06.2020 17:40:14 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
В Ливийской национальной армии заявили об уничтожении автобуса с турецкими офицерами в ходе боев за Сирт
Дубай. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара объявила, что смогла уничтожить автобус, перевозивший офицеров турецкой армии в сторону Сирта, на который ведут наступление силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сообщил в понедельник портал "Аль-Масдар".
В ЛНА утверждают, что военные, находившиеся в автобусе, погибли, и уточнили, что они вместе с другими вражескими целями направлялись в сторону Сирта.
Также в ЛНА сообщили, что ночные авиаудары также уничтожили три гаубицы турецкого производства, два танка и шесть бронеавтомобилей.
В минувшую субботу стало известно, что отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии, после установления полного контроля над районом ливийской столицы Триполи, ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый ЛНА.
В минувшую субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после встречи с Хафтаром объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 по местному времени. Однако премьер-министр ПНС Фаиз Саррадж заявлял о готовности вернуть контроль над всей территорией страны. Также накануне министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага сказал, что ПНС будет готово к переговорам ЛНА после установления контроля над городом Сирт и авиабазой аль-Джуфра.
В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.
Между тем, отмечает в понедельник "Аль-Масдар", в ПНС утверждали, что крупный конвой египетских военных был направлен на границу с Ливией. По версии ПНС, целью акции была поддержка ЛНА, однако египетские военные границу с Ливией не пересекали.
По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
1аю ки
Подразделения ВС Азербайджана провели учения с боевой стрельбой
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВБ: Спад ВВП Азербайджана в 2020г из-за COVID-19 составит 2,6%, экономический рост в 2021г - 2,2%
Иранские танкеры и компании, транспортирующие энергоресурсы, подпали под санкции США
Всемирный банк ожидает сокращения мирового ВВП в 2020г на 5,2%
Неизвестный кладоискатель нашел в США "сокровища Фенна" стоимостью $1 млн
Пандемия коронавируса далека от завершения - ВОЗ
В Азербайджане за сутки 323 человека заразились коронавирусом, пятеро скончались
ЖКХ Гянджи направит свыше 4,2 млн манатов на благоустройство города
ИВ Шеки потратит около 4 млн манатов на строительство нового административного здания
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Я создала Австрийский Банк Развития и управляла им 10 лет»: Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
Центр Обслуживание Клиентов Nar будет предоставлять свои услуги абонентам в период действия ужесточенного карантинного режима
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог