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Дальнее зарубежье 08.06.2020 20:00

В Ливийской национальной армии заявили об уничтожении автобуса с турецкими офицерами в ходе боев за Сирт

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара объявила, что смогла уничтожить автобус, перевозивший офицеров турецкой армии в сторону Сирта, на который ведут наступление силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сообщил в понедельник портал "Аль-Масдар".

В ЛНА утверждают, что военные, находившиеся в автобусе, погибли, и уточнили, что они вместе с другими вражескими целями направлялись в сторону Сирта.

Также в ЛНА сообщили, что ночные авиаудары также уничтожили три гаубицы турецкого производства, два танка и шесть бронеавтомобилей.

В минувшую субботу стало известно, что отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии, после установления полного контроля над районом ливийской столицы Триполи, ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый ЛНА.

В минувшую субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после встречи с Хафтаром объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 по местному времени. Однако премьер-министр ПНС Фаиз Саррадж заявлял о готовности вернуть контроль над всей территорией страны. Также накануне министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага сказал, что ПНС будет готово к переговорам ЛНА после установления контроля над городом Сирт и авиабазой аль-Джуфра.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

Между тем, отмечает в понедельник "Аль-Масдар", в ПНС утверждали, что крупный конвой египетских военных был направлен на границу с Ливией. По версии ПНС, целью акции была поддержка ЛНА, однако египетские военные границу с Ливией не пересекали.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

08.06.2020 17:40:14 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА
В Ливийской национальной армии заявили об уничтожении автобуса с турецкими офицерами в ходе боев за Сирт
Дубай. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара объявила, что смогла уничтожить автобус, перевозивший офицеров турецкой армии в сторону Сирта, на который ведут наступление силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сообщил в понедельник портал "Аль-Масдар".

В ЛНА утверждают, что военные, находившиеся в автобусе, погибли, и уточнили, что они вместе с другими вражескими целями направлялись в сторону Сирта.

Также в ЛНА сообщили, что ночные авиаудары также уничтожили три гаубицы турецкого производства, два танка и шесть бронеавтомобилей.

В минувшую субботу стало известно, что отряды правительства национального согласия (ПНС) Ливии, после установления полного контроля над районом ливийской столицы Триполи, ведут наступление на портовый город Сирт, удерживаемый ЛНА.

В минувшую субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после встречи с Хафтаром объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 по местному времени. Однако премьер-министр ПНС Фаиз Саррадж заявлял о готовности вернуть контроль над всей территорией страны. Также накануне министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага сказал, что ПНС будет готово к переговорам ЛНА после установления контроля над городом Сирт и авиабазой аль-Джуфра.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. В последнее время силы ПНС при поддержке Турции активно теснят армию Хафтара, которая теряет один населенный пункт за другим.

Между тем, отмечает в понедельник "Аль-Масдар", в ПНС утверждали, что крупный конвой египетских военных был направлен на границу с Ливией. По версии ПНС, целью акции была поддержка ЛНА, однако египетские военные границу с Ливией не пересекали.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

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Тэги: ЛИВИЯ, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, УДАР


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