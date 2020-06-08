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Здравоохранение 08.06.2020 20:18

Пандемия коронавируса далека от завершения - ВОЗ

Борьба с коронавирусом COVID-19 далека от окончания, необходимо активизировать усилия для подавления пандемии, заявила в понедельник американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхов.

"Это далеко от завершения. Я знаю, что многие из нас хотят, чтобы это закончилось. Я знаю, что наблюдается положительная динамика. Но она далеко не окончена", - заявила ван Керкхов в ходе брифинга ВОЗ.

Она также призвала страны сосредоточить свои усилия на борьбе с коронавирусом.

"Нам нужно укрепить наши действия и систему, которая не предусмотрена во многих странах", - добавила врач.

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Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ПАНДЕМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]