Пандемия коронавируса далека от завершения - ВОЗ

Борьба с коронавирусом COVID-19 далека от окончания, необходимо активизировать усилия для подавления пандемии, заявила в понедельник американский врач-эпидемиолог Мария ван Керкхов.

"Это далеко от завершения. Я знаю, что многие из нас хотят, чтобы это закончилось. Я знаю, что наблюдается положительная динамика. Но она далеко не окончена", - заявила ван Керкхов в ходе брифинга ВОЗ.

Она также призвала страны сосредоточить свои усилия на борьбе с коронавирусом.

"Нам нужно укрепить наши действия и систему, которая не предусмотрена во многих странах", - добавила врач.