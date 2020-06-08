ВБ: Спад ВВП Азербайджана в 2020г из-за COVID-19 составит 2,6%, экономический рост в 2021г - 2,2%

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, приведут к спаду ВВП Азербайджана в 2020 году на 2,6%, говорится в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).
В апреле ВБ прогнозировал спад ВВП Азербайджана на 0,2% на фоне начинающейся пандемии коронавируса COVID-19.
По оценкам ВБ, в 2020 году на темпы ВВП Азербайджана повлияет сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+.
В ВБ считают, что пандемия коронавируса приведет к росту бюджетных расходов на здравоохранение в Азербайджане, предоставлению отсрочки по налоговым платежам для налогоплательщиков и расширению пакета мер по социальной защите населения.
При этом ВБ сохранил на 2021 год прогноз роста ВВП Азербайджана на уровне 2,2%.
По оценкам ВБ, в 2021 году экономическая активность в Азербайджане стабилизируется по мере восстановления цен на нефть на мировых рынках.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана планируют направить более $2 млрд или 4,3% на меры по социальной защите населения и поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3%. При этом правительство пока не публиковало нового прогноза по темпам ВВП с учетом пандемии коронавируса.
Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%.
Н.Аббасова
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