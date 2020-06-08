Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.0249 GBR   2.1603 TRY   0.2513

Цена на нефть

05.06   $/bbl WTI 39.55 2.14 Brent 42.30 2.31

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 08.06.2020 20:27

ВБ: Спад ВВП Азербайджана в 2020г из-за COVID-19 составит 2,6%, экономический рост в 2021г - 2,2%

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные для ее сдерживания, приведут к спаду ВВП Азербайджана в 2020 году на 2,6%, говорится в июньском обзоре Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

В апреле ВБ прогнозировал спад ВВП Азербайджана на 0,2% на фоне начинающейся пандемии коронавируса COVID-19.

По оценкам ВБ, в 2020 году на темпы ВВП Азербайджана повлияет сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+.

В ВБ считают, что пандемия коронавируса приведет к росту бюджетных расходов на здравоохранение в Азербайджане, предоставлению отсрочки по налоговым платежам для налогоплательщиков и расширению пакета мер по социальной защите населения.

При этом ВБ сохранил на 2021 год прогноз роста ВВП Азербайджана на уровне 2,2%.

По оценкам ВБ, в 2021 году экономическая активность в Азербайджане стабилизируется по мере восстановления цен на нефть на мировых рынках.

Как сообщалось ранее, власти Азербайджана планируют направить более $2 млрд или 4,3% на меры по социальной защите населения и поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Правительство Азербайджана на 2020 год прогнозирует рост ВВП на уровне 3%. При этом правительство пока не публиковало нового прогноза по темпам ВВП с учетом пандемии коронавируса.

Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВБ, ВВП, ПРОГНОЗ


Похожие новости


ВБ прогнозирует спад экономики Азербайджана в 2020г из-за COVID-19 и более низких цен на нефть, в 2021г – рост ВВП составит 2,2% Среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2020-2022гг составит около 2,2% - ВБ Среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг составит 2,4% - ВБ Среднегодовой темп роста ВВП Азербайджана в 2019-2021гг составит 3,5% - ВБ ВБ: Рост ВВП Азербайджана в 2019г составит 3,6%, в 2020г – 3,3% Банковский сектор Азербайджана остается уязвимым к внешним шокам – ВБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]