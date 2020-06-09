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Регион 09.06.2020 10:53

Военные базы в Грузии будут обустроены по стандарту США и НАТО - министр обороны

Все существующие в Грузии военные базы будут обустроены по единым стандартам, как в США и странах НАТО, заявил в понедельник министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".

"По моему поручению, по единому стандарту будут обустроены абсолютно все базы, как это существует в США", - сказал министр, отметив, что Грузия взяла тот же стандарт, что и в американской армии и ведущих странах НАТО.

Гарибашвили не уточнил сроки, которые потребуются на завершение этого процесса.

В целом говоря о нынешних Силах обороны Грузии, он сообщил, что в текущем году на вооружение будет потрачено из оборонного бюджета от 100 до 120 млн лари (от более $33 млн до $40 млн).

При этом он напомнил о продолжающейся совместной с США программе подготовки грузинских военнослужащих GDRP (программа готовности обороны Грузии), в рамках которой при участии американских военных инструкторов ведется подготовка пехотных батальонов с акцентом на ведение оборонительных действий.

"После завершения этой программы, у нас будет возможность самим, без всякой помощи и без инструкторов, продолжить подготовку нашей армии", - подчеркнул Гарибашвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ВОЕННЫЕ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]