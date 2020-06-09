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Дальнее зарубежье 09.06.2020 09:57

КНДР решила прервать все межкорейские контакты

Власти КНДР объявили, что позже во вторник прекратят контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи, сообщает агентство ЦТАК.

В Пхеньяне пояснили, что не видят смысла в каких бы то ни было переговорах с Южной Кореей и в будущем намерены принять дополнительные решения, ограничивающие взаимодействия.

"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", - говорится в сообщении ЦТАК.

Согласно заявлению, опубликованному агентством, 8 июня на заседании для обзора работы отделов по южнокорейским делам зампред ЦК ТПК Ким Ён Чхор и 1-я заместительница заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен подчеркнули необходимость последовательного поворота южнокорейских дел "в дела с врагами". В ходе заседания они дали указание в первую очередь полностью выключить все коммуникационные линии между Севером и Югом.

Уточняется, что все линии коммуникации будут отключены 9 июня в полдень.

"Нынешние меры являются шагом первого этапа после принятия решения о полном блокировании всех пространств для контакта с элементами Южной Кореи и ликвидации ненужных вещей", - отмечается в сообщении ЦТАК.

Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]