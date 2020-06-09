Демократы просят администрацию Трампа ответить на вопросы о возможном возобновлении ядерных испытаний

Группа демократов Палаты представителей США потребовала от администрации США ответить на сообщения СМИ о том, что в Белом доме обсуждается возможное возобновление ядерных испытаний, сообщает The Hill.
"Непостижимо, что администрация рассматривает что-то настолько близорукое и опасное, и это прямо противоречит ее собственному "Обзору состава и количества ядерных вооружений и принципов их применения" 2018 года", - написали законодатели в письме министру энергетики Дэну Бруйетту и министру обороны Марку Эсперу.
Они отмечают, что вышеупомянутый обзор показывает, что "Соединенные Штаты не возобновят ядерные испытания, если это не будет касаться обеспечения безопасности страны".
"Представление о том, что возобновление испытаний каким-то образом подтолкнет Россию или Китай к переговорам по контролю над вооружениями, является необоснованным (...) Возобновление испытаний может помочь нашим противникам и сделает жизнь американцев менее безопасной", - заявили члены Палаты представителей.
Демократов интересуют финансирование и юридические полномочия, в рамках которых рассматривается возобновление испытаний, а также каковы будут последствия такого решения.
Законодатели потребовали предоставить ответы к 22 июня и провести брифинг в срок до 25 июня.
Кроме того, отдельное письмо, подписанное 80 демократами Сената и Палаты представителей США, было отправлено сенаторами Роном Уайденом и Биллом Фостером президенту Дональду Трампу, Эсперу и Бруйетту. В нем законодатели предупредили, что "принятие этого ненужного и провокационного шага будет означать отказ от научного лидерства Америки и ослабит нашу способность сделать мир более безопасным местом для жизни".
В прошлом месяце газета Washington Post сообщила, что идея проведения первого за последние десятилетия ядерного испытания США была поднята на встрече старших должностных лиц 15 мая.
Один из чиновников заявил изданию, что испытание может быть полезно для получения рычагов влияния на Россию и Китай, поскольку администрация стремится к новому трехстороннему ядерному соглашению.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Подразделения ВС Азербайджана провели учения с боевой стрельбой
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Азербайджанская нефть Azeri Light подешевела на 2,2%
Кипр во вторник возобновляет международное пассажирское авиасообщение
MIDA отбирает подрядчика для газификации жилых домов в комплексе соцжилья в Гяндже
Во вторник 120 граждан Азербайджана вернутся на родину через Дагестан
Число жертв коронавируса в мире превысило 406 тыс., число инфицированных - более 7,1 млн - университет Хопкинса
Спутниковые снимки Уханя могут свидетельствовать о распространении COVID-19 уже в августе 2019 года - исследование
ЖКХ Гянджи направит свыше 4,2 млн манатов на благоустройство города
ИВ Шеки потратит около 4 млн манатов на строительство нового административного здания
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Зардабском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Я создала Австрийский Банк Развития и управляла им 10 лет»: Андреа Хагманн, Член Наблюдательного Совета AccessBank
Центр Обслуживание Клиентов Nar будет предоставлять свои услуги абонентам в период действия ужесточенного карантинного режима
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог