Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с главой России Владимиром Путиным ситуацию в Ливии.

"Это (ситуацию в Ливии - ИФ) будет необходимо обсудить с уважаемым господином Путиным. У меня с ним также, возможно, будут переговоры", - сообщил Эрдоган в эфире телерадиокомпании TRT.

Он уточнил, что лидеры рассмотрят ситуацию в Ливии, включая информацию о присутствии в стране российских военных.

Президент Турции отметил, что после его последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Анкара и Вашингтон могут дать старт "новому периоду" в вопросе переходного процесса в Ливии.

"Мы достигли с Трампом ряда договоренностей", - сообщил он без каких-либо уточнений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсудили ливийский кризис.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.