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Регион 09.06.2020 10:29

Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с главой России Владимиром Путиным ситуацию в Ливии.

"Это (ситуацию в Ливии - ИФ) будет необходимо обсудить с уважаемым господином Путиным. У меня с ним также, возможно, будут переговоры", - сообщил Эрдоган в эфире телерадиокомпании TRT.

Он уточнил, что лидеры рассмотрят ситуацию в Ливии, включая информацию о присутствии в стране российских военных.

Президент Турции отметил, что после его последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Анкара и Вашингтон могут дать старт "новому периоду" в вопросе переходного процесса в Ливии.

"Мы достигли с Трампом ряда договоренностей", - сообщил он без каких-либо уточнений.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсудили ливийский кризис.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, ЭРДОГАН, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]