Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с главой России Владимиром Путиным ситуацию в Ливии.
"Это (ситуацию в Ливии - ИФ) будет необходимо обсудить с уважаемым господином Путиным. У меня с ним также, возможно, будут переговоры", - сообщил Эрдоган в эфире телерадиокомпании TRT.
Он уточнил, что лидеры рассмотрят ситуацию в Ливии, включая информацию о присутствии в стране российских военных.
Президент Турции отметил, что после его последнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Анкара и Вашингтон могут дать старт "новому периоду" в вопросе переходного процесса в Ливии.
"Мы достигли с Трампом ряда договоренностей", - сообщил он без каких-либо уточнений.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсудили ливийский кризис.
В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.
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