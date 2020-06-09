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Дальнее зарубежье 09.06.2020 09:39

Попытки Южной Кореи связаться с КНДР по военным линиям связи остаются без ответа

Министерству обороны Южной Кореи и министерству по делам объединения двух Корей не удается связаться с северокорейской стороной, сообщает "Ренхап".

"Сегодня утром Северная Корея не ответила на наши звонки по военным линиям связи", - сообщает агентство со ссылкой на представителя южнокорейского оборонного ведомства.

Не удается установить контакты с КНДР и министерству по делам объединения двух Корей.

Сеул и Пхеньян поддерживали связь дважды в день вплоть до понедельника. Горячие линии, которые были отключены в течение многих лет, были восстановлены в 2018 году.

Ранее власти КНДР объявили, что во вторник в полдень прекратят контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

"Пришли к такому выводу, что нам больше нечего обсудить за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени только разочарование", - говорится в сообщении ЦТАК.

Такой шаг последовал после того, как несколько дней назад КНДР выразила протест в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СВЯЗЬ, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]