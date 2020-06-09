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Дальнее зарубежье 09.06.2020 10:13

Китайская телекоммуникационная компания выступила против запрета на работу в США

Американское подразделение китайской государственной телекоммуникационной компании China Telecom призвало Федеральную комиссию по связи США (FCC) не отзывать лицензию на предоставление компанией международных телекоммуникационных услуг в Соединенных Штатах, сообщили местные СМИ.

Министерство юстиции США и другие ведомства еще в апреле обратились в FCC с просьбой об отзыве разрешения China Telecom (Americas) на работу на территории США, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

China Telecom назвала эти претензии "необоснованными", и заявила, что FCC не должна отказывать ей в праве работать в Соединенных Штатах "исключительно на основании внешнеполитических соображений при отсутствии каких-либо конкретных доказательств неправомерного поведения".

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Тэги: США, КИТАЙ, КОМПАНИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]