Китайская телекоммуникационная компания выступила против запрета на работу в США

Американское подразделение китайской государственной телекоммуникационной компании China Telecom призвало Федеральную комиссию по связи США (FCC) не отзывать лицензию на предоставление компанией международных телекоммуникационных услуг в Соединенных Штатах, сообщили местные СМИ.
Министерство юстиции США и другие ведомства еще в апреле обратились в FCC с просьбой об отзыве разрешения China Telecom (Americas) на работу на территории США, ссылаясь на соображения национальной безопасности.
China Telecom назвала эти претензии "необоснованными", и заявила, что FCC не должна отказывать ей в праве работать в Соединенных Штатах "исключительно на основании внешнеполитических соображений при отсутствии каких-либо конкретных доказательств неправомерного поведения".
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