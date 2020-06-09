KOBIA отбирает консультанта по поощрению предпринимательской деятельности в сельской местности

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает компанию, предоставляющую консультативные услуги по поощрению предпринимательской деятельности в сельской местности.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 16:00 14 июля. Вскрытие предложений пройдет 15 июля в 16:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков