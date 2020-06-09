Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 818

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у восьми человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 818, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 2 тыс. 902 человека, под наблюдением врачей в стационарах остаются 249 человек. Выздоровели 686 человека, скончались от коронавирусной инфекции 13 человек.