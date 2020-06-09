BNA выбирает компанию для обслуживания системы «Интеллектуальное управление общественным транспортом»

Бакинское транспортное агентство (BNA) объявило тендер на отбор компании по обслуживанию системы «Интеллектуальное управление общественным транспортом» сроком на 12 месяцев, говорится в объявлении агентства.

Стоимость участия в тендере – 700 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 9 июля, вскрытие предложений пройдет 10 июля.

BNA создано указом президента от 21 декабря 2015 года. Основная цель в деятельности Агентства заключается в обеспечении безопасного, беспрерывного и удобного передвижения автотранспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

Б.Рустамбеков