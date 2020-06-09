Во вторник 120 граждан Азербайджана вернутся на родину через Дагестан

Азербайджанская делегация во главе с главой уголовного розыска МВД страны Арзу Дашдамировым в понедельник прибыла в Дагестан для обсуждения деталей о возвращении 120 граждан на родину.

«Цель приезда Азербайджанской делегации – совместная встреча и уточнение списков граждан Азербайджана в составе 120 человек, которые завтра (9 июня - ИФ) должны пересечь границу двух государств и вернуться к себе на родину», - отмечается в сообщении и.о. главы Дербентского района Фуада Шихиева на официальной странице в Instagram.

Ранее заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров отмечал, что из 764 азербайджанских граждан, находящихся в Дагестане, 375 человек уже вернулись в Азербайджан.

Х.Насирзаде