Во вторник 120 граждан Азербайджана вернутся на родину через Дагестан

Азербайджанская делегация во главе с главой уголовного розыска МВД страны Арзу Дашдамировым в понедельник прибыла в Дагестан для обсуждения деталей о возвращении 120 граждан на родину.
«Цель приезда Азербайджанской делегации – совместная встреча и уточнение списков граждан Азербайджана в составе 120 человек, которые завтра (9 июня - ИФ) должны пересечь границу двух государств и вернуться к себе на родину», - отмечается в сообщении и.о. главы Дербентского района Фуада Шихиева на официальной странице в Instagram.
Ранее заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров отмечал, что из 764 азербайджанских граждан, находящихся в Дагестане, 375 человек уже вернулись в Азербайджан.
Х.Насирзаде
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