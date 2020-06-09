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Социум 09.06.2020 10:30

Во вторник 120 граждан Азербайджана вернутся на родину через Дагестан

Азербайджанская делегация во главе с главой уголовного розыска МВД страны Арзу Дашдамировым в понедельник прибыла в Дагестан для обсуждения деталей о возвращении 120 граждан на родину.

«Цель приезда Азербайджанской делегации – совместная встреча и уточнение списков граждан Азербайджана в составе 120 человек, которые завтра (9 июня - ИФ) должны пересечь границу двух государств и вернуться к себе на родину», - отмечается в сообщении и.о. главы Дербентского района Фуада Шихиева на официальной странице в Instagram.

Ранее заместитель председателя правительства Республики Дагестан Рамазан Джафаров отмечал, что из 764 азербайджанских граждан, находящихся в Дагестане, 375 человек уже вернулись в Азербайджан.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДАГЕСТАН, ГРАНИЦА, ГРАЖДАНЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]