SIF направит около 13 тыс. манатов на техподдержку программы по контролю над оборотом средств

Фонд поддержки предпринимательства (SIF) при Минэкономики заключил контракт с физическим лицом Нейманом Ахмедли для осуществления технической поддержки программы контроля над оборотом средств фонда.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, стоимость контракт составляет 12,95 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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